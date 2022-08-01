حصدت “معزة” لبندر محمد الهاجري، الفوز والأسرع توقيت بـ ( 6:18.767) دقائق في أول سباقات الفترة الصباحية لفئة اللقايا ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022.

وشهدت سباقات اليوم تنافساً قوياً ظهر في تقارب النتائج على مدار الـ 12 شوطاً لمسافة 4 كم.

وجاءت نتائج الأشواط الأخرى الحاصلة على المراكز الأولى كالتالي، “مغادر” لعبدالله حسين الحربي، و”سلام” لفالح حمود البلوي، و”الرمز” لمحمد سند الشمري، و”روز Rose” لقاسم أبو ناصر (هجن سعودي برونكس)، و”رعاد” لأحمد مانع آل عامر، و”البارعه” لعامر راشد المري، و”شقران” لمحمد علي المري، و”سيوف” لحفيظ سعيد المري، و”مشتاق” لعاطف عطية القرشي، و”العاصفه” لفهد عبدالله الشمري، و”الصداوي” لعامر راشد المري.