ينظم معهد البنك الإسلامي للتنمية اعتبارًا من 15 أغسطس الجاري، برنامجًا تدريبيًا باللغة العربية -عبر الاتصال المرئي- حول مفهوم تحويل البنوك التقليدية للعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

تدريب مجاني

ويعرض البرنامج الذي سيكون مجانيًا ومفتوحًا للجميع، الجوانب النظرية والتطبيقية لعملية تحول البنوك التقليدية إلى بنوك تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال المحاضرات ومقاطع الفيديو التعليمية، بهدف بناء القدرات التي تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي.

وينقسم البرنامج التدريبي إلى سبع وحدات، توضح كيفية إعداد وتطوير نظام المعلومات، والنظام المحاسبي للبنك الجديد، وكيفية تصميم وتطوير نظام الحوكمة الشرعية، وتدريب الكادر البشري العامل في البنك الإسلامي.

توعية تنموية

وسيتمكن المشاركون من تحديد الاختلافات، وفهم طبيعة الأنشطة، والمعاملات في كلٍ من النظام المصرفي التقليدي، والنظام المصرفي الإسلامي، بالإضافة إلى معرفة الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها البنوك الإسلامية بديلاً للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية، تأتي الدورة ضمن جهود معهد البنك الإسلامي للتنمية الرامية للتوعية بالخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي.