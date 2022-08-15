تفاعل المغردون مع إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب تحديث إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.

وعلقت شهد الحربي على القرار بقولها: “ما شاء الله خطوة موفقة من الرائع أن تكون القرارات مدروسة وتصب في مصلحة المعلمين، وكما أرى فإن المجتمع يتقبل الرخصة لأنه فهم أنه إجراء تطويري لحامل المهنة وبالتالي لمصلحة الطالب، هيئة تقويم التعليم كل الشكر”.

خطوة موفقة

وغرد عبدالرحمن بن فهد بقوله: “خطوة موفقة للتيسير ومراعاة جميع الظروف والأحوال سواء للمعلمين أو الخريجين والخريجات”.

وقالت لطيفة الدليهان: “ممتاز جدا شكرًا هيئة تقويم التعليم، تم إتاحة إصدار الرخصة للمتقدمين على الوظائف التعليمية، وقد انتهت صلاحية اختبارهم، الآن يمكنهم إصدارها من موقع الهيئة”.

وقال مطر: “خطوة وبادرة ممتازة جدًا”.

وقال أبو خالد: “إلغاء شرط عدم مرور 12 شهرًا على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث أتى تيسيرًا من كلٍ من هيئة تقويم التعليم ووزارة التعليم على المتقدمين لاختبارات الرخصة المهنية والاستفادة لمدة أطول من صلاحية الاختبار”.

شكرًا من القلب

وقال د. بدرية “تحديث يجعلنا نقول لكم، شكرًا من القلب ونخص الشكر للقيادات التي تعمل على تطوير يصب في مصلحة التعليم وليس تعقيد العملية والإجراءات”.

وقال أ. مساعد الحربي “خبر جميل جدًا المعلم أو المعلمة الذي انتهت صلاحية مدة اختباره بسبب تجاوز الـ ١٢ شهرًا، الآن الهيئة تتيح له إصدار الرخصة”.

تحديث الإجراءات

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت، عبر حسابها الرسمي في تويتر عن تحديث إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.

يأتي ذلك تسهيلًا لإجراءات إصدار الرخصة بحذف شرط عند التقدم بطلب إصدار الرخصة، يجب ألا يكون قد مضى أكثر من سنة ميلادية على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث (الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي)، إضافة إلى تحديث شروط الترخيص في المادة السادسة، حيث تضمن بأن تبدأ مدة سريان الرخصة المهنية من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها.

ويتم تحديد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة من خلال ثلاث حالات، الأولى في حال إصدار الرخصة خلال سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها، والثانية في حال إصدار الرخصة بعد انتهاء سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ نهاية تلك السنة، والثالثة في حال تجديد الرخصة أو ترقيتها فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ التجديد أو الترقية.

ويؤكد تحديث ضوابط الرخصة المهنية للوظائف التعليمية بأنه تسهيلًا لإجراءات الحصول على الرخصة المهنية، مقارنة بالضوابط السابقة.