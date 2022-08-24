تنتظر الجماهير بفارغ الصبر موسم الدوري السعودي، المقرر أن يبدأ غدًا الخميس بنسخة قوية.

إشادة بالاسم الجديد

ومع تغيير مسمى الدوري السعودي إلى دوري روشن السعودي، أشاد مغردون بالاسم الجديد والخطوة الجديدة، معربين عن انتظارهم لموسم قوي يحقق فيه ناديهم المفضل الفوز بالدوري.

وقال أحد المغردين تعليقًا على تغيير مسمى الدوري لـ”دوري روشن” “ما تقوم به المملكة من عمليات تطوير في كل القطاعات رهيب”.

وتمنى آخر أن يفوز نادي الهلال بالدوري قائلا: “الله يجعله من نصيب الهلال”.

معنى كلمة روشن

فيما أوضح مغرد آخر معنى كلمة “روشن”، قائلا إنها كلمة عربية وتعني “الرفّ” الذي يوضع عليه كل ما هو غالي وثمين، لافتًا إلى أنه بعد تغيير مسمى الدوري السعودي إلى دوري روشن، سيكتمل عقد اللغة العربية في جيد الفخامة، متمنيًا أن يحقق نادي النصر بطولة الدوري بهذا المسمّى.

فيما أشاد ماجد عبد الله لاعب المنتخب ونادي النصر سابقًا بتوقيع اتفاقية رعاية شركة روشن المطور العقاري الوطني لرعاية الدوري “دوري روشن”، مؤكدًا أنها خطوة موفقة.

تفاصيل اتفاقية الرعاية

وكانت رابطة دوري المحترفين، أعلنت عن توقيع اتفاقية رعاية مع شركة روشن العقارية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ليتم إطلاق مسمى دوري روشن السعودي على النسخة الجديدة.

وتشمل الاتفاقية رعاية مسمى الدوري لمدة خمس سنوات بقيمة بلغت 478 مليون ريال سعودي ليصبح المسمى الجديد “دوري روشن السعودي”.

وأعرب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عبدالعزيز العفالق عن سعادته باستمرار الشراكة مع شركة روشن وتطوير تلك الشراكة بعد النجاح الذي تحقق خلال الموسم الماضي، وتحقيق الاتفاقية السابقة لأهدافها كافة، وما يطمح له كلا الطرفين.