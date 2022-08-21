أعرب مغردون عن امتنانهم للعودة مجددًا للدراسة، وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد 1444، يوم الأحد المقبل الموافق 1 صفر، حسبما حددت وزارة التعليم.

العودة للدراسة:

ودشن المغردون على موقع “تويتر”، وسم “العودة للدراسة”، متمنين للطلاب والعائدين إلى الدراسة أن يكون عامهم حميدًا جديدًا مليئًا بالنشاط والتميز.

وقال أحد المغردين: “عودًا حميدًا لعام دراسي يحمل في طياته كل الأمنيات الجميلة”، وأضاف آخر: “الحمد لله.. تمت الإجازة بفضل الله وحمد.. سنعود للدوام بكل شغف وجد وبطموحات تبلغ عنان السماء”.

إشادة بعودة الكوادر الإدارية قبل الطلاب:

فيما أثنى مغرد آخر على عودة الكوادر الإدارية إلى المدارس قبل الطلاب والمدرسين بأسبوع، حيث يكون هناك تهيئة واستعداد وإعداد للعام الدراسي.

بينما اشتاق آخرون إلى العام الدراسي، متمنين أن يعودوا إلى الدراسة من جديد ويعيشون أجواءها.

بدء الدراسة أول صفر:

ومن المقرر أن يعود الطلاب إلى الدراسة في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، يوم الأحد المقبل الموافق 1 صفر، حسبما حددت وزارة التعليم في التقويم الدراسي الجديد لعام 1444.

وفي التقويم الدراسي 1444، من المقرر أن تبدأ الدراسة في 28 أغسطس 2022م الموافق 1 صفر من عام 1444هـ.

3 فصول دراسية:

وتم تقسيم العام الدراسي، وفقًا للتقويم الدراسي للعام الجديد 1444هـ، إلى ثلاثة فصول دراسية كالتالي:

الفصل الدراسي الأول

يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق الأول من شهر صفر الهجري لعام 1444هـ الذي يوافق بالتقويم الميلادي يوم 28 أغسطس 2022م.

ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول 30 من شهر ربيع الآخر، أي يوم 24 نوفمبر 2022م.

الفصل الدراسي الثاني

فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 10 جمادى الأولى الموافق 4 ديسمبر لعام 2022م.

وينتهي الفصل الدراسي الثاني في 10 شعبان 1444هـ أي 2 مارس 2023م.

الفصل الدراسي الثالث

وبشأن الفصل الدراسي الثالث كما ذكر التقويم الدراسي لعام 1444، فمن المقرر أن يبدأ في 20 شعبان 1444هـ الذي يوافق 12 مارس 2023م.

وينتهي الفصل الدراسي الثالث ومعه العام الدراسي في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ أي يوم 22 يونيو 2023م.