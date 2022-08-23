أطلق جمهور نادي الهلال، وسمًا على موقع “تويتر” بعنوان “رابع العالم وهويته الجديدة، بعد أن دشنت إدارة فهد بن نافل، مساء الاثنين، شعار النادي الجديد.

إشادة بشعار النادي الجديد

وأشاد الجماهير باختيار شعار نادي الهلال الجديد، مؤكدين أنه مميز للغاية يليق بالزعيم السعودي.

وقال أحد المغردين معلقًا على الشعار الجديد: “عشقي بكل شعاراتك”، ولفت آخر “الهوية الجديدة قمر السماء مفخرة الأرض”.

ونشر مغرد آخر صورة الشعار الجديد، مؤكدًا أنها فخامة تليق بالزعيم.

معنى شعار الهلال الجديد

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عن معنى شعار الهلال الجديد، موضحًا أنه اكتسى باللون الأزرق ممثلًا لألوان الهلال العريق وقوته، متسمًا بالمرونة والقوة ليلائم كافة الاستخدامات.

واستُخدم حرف الهاء باللغة العربية، بقوسي الهلال رمزًا للأصالة، وحرف الـH باللغة الإنجليزية اختصارًا لاسم النادي، وجاء اندماج الحرفين باللغتين لتمثيل الشعار على هيئة درع شامخ وصلب يناسب كافة الرياضات، وحاملًا قيم ومبادئ النادي.

وظهر نجم الفريق الأول لكرة القدم، سلمان الفرج، وهو مرتدٍ القميص بالشعار الجديد.