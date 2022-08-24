وجه مغردون الشكر إلى رئيس نادي الشباب خالد البلطان، بعد انضمام سانتي مينا مهاجم نادي سيلتا فيجو الإسباني إلى فريق الشباب على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الحالي.

شكرا خالد البلطان

وأطلق المغردون وسمًا بعنوان شكرا خالد البلطان، موجهين الشكر له على توالي الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل التألق والمناقسة.

وقال أحد المغردين حول انضمام سانتي مينا: “هذا مهر كل البطولات.. سويت اللي عليك والباقي على الله .. ألف شكر يا عم الجميع”.

وأضاف مغرد آخر: “الله يوفقه.. صفقة عالمية تضاف لسجل صفقات الشباب العالمية واللي عجزت الأنديه المليارية عن جلبها”.

صفقة كبيرة وغالية جدا

وأشار آخر إلى أن هذه الصفقه تعد كبيره جدًا لنادي الشباب، مؤكدًا أن الفريق فاز بلاعب جاهز فنياً وبقيمة سوقية تتجاوز الـ 15 مليون يورو كأغلى لاعب أجنبي بالدوري.

الفخر بخالد البلطان

وأعرب مشجع آخر لنادي الشباب عن فخره برئاسة خالد البلطان للنادي، داعيًا له بالتوفيق.

وتسعى إدارة نادي الشباب لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الحالية، أملًا في التألق والمنافسة على الألقاب بالموسم الجديد، وارتبط اسمه بالمهاجم الإسباني سانتي مينا.