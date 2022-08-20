انتقد مغردون، وسمًا أطلق على موقع “تويتر”، بعنوان “الأجنبيات دلع وبدون مهر”، مؤكدين أن الزواج من نساء البلد هو الأنسب والأضمن والأحق؛ لمعرفتها بالعادات والتقاليد والظروف التي يعيشها الشباب، معددين الصفات الجميلة التي تمتلكها المرأة السعودية.

صفات المرأة السعودية:

وقال أحد المغردين: “ما فيه مثل السعوديات بنات وطننا الغالي”، وأضاف آخر: “ما في مثل بنت المملكة دين وحشمة وأدب وذوق ودلال وتربية وتحفظك حاضر وغايب”.

ولفت آخر إلى أن الشباب لن يجد مثل بنات بلده اللاتي يتميزن بأفضل الصفات وأجمل التربية، حيث إنها تعينه على تربية أولاده بدون خوف عليهم.

وأشار آخر: “بدون محاباة ومجاملة لبنت الوطن الدلع كله والأخلاق والإخلاص بالحب والوفاء والمشاعر اللي يبحث عنها الرجل فيهم، لكن بالمقابل لابد أن تمنحها حق المشاركة والمكانة اللائقة فيها وتعزها وتوليها الاهتمام وراح تكون النتيجة لك حياة سعيدة”.

وسم يريد الفتنة:

فيما أكد مغرد أن المرأة السعودية بكل فخر هي اختيار الملوك، فيما دعا آخر بعدم الانجراف وراء هذا الوسم الذي ليس له أي فائدة سوى الفتنة بين أبناء وبنات المملكة.

من جانبها، قالت مغردة: إن هذا الوسم مسيء وليس به فائدة، ومن الواضح أنه من خارج المملكة ويريد الفتنة، فيما أوضحت أخرى أن الأجنبيات تريد المال فقط ولا تبحث عن زواج وعشرة.