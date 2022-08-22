يبدأ النادي الأهلي تحركاته حاليًا وقبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية لضم مهاجم قوي بديلًا للسوري عمر السومة.

وكان السومة انضم إلى نادي العربي القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

الأهلي يحدد بديل عمر السومة

إدارة الأهلي تفكر في ضم مهاجم برازيلي وهو ليو سيارا لاعب نادي يوكوهاما مارينوس الياباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الراقي في حال عودته لـ دوري المحترفين بالموسم المقبل، قد يُبقي على مهاجمه البرازيلي في حال أقنع فنيًا أو يضم مهاجمًا آخر وعند عودة السومة قد يستغنى عنه نهائيًا قبل سنة من نهاية عقده الذي ينتهي في صيف 2024.

وكان السومة قبل رحيله لنادي العربي القطري تعرض لانتقادات قوية من قبل جماهير الأهلي بسبب تراجع مستواه الفني والتهديفي حيث سجل 10 أهداف فقط في دوري المحترفين نسخة 2022 قبل الهبوط لـ دوري يلو.

يذكر أن الأهلي كان هبط لـ دوري يلو بعد احتلاله للمركز الـ15 ” قبل الأخير” في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022، ليواجه نادي القيصومة في الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى بعد غد الأربعاء.