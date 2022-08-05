يبدو أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لن تنتهي مدة إيقافه في ديسمبر المقبل، وذلك بعد إيقافه لمدة 4 أشهر بقرار من لجنة الاحتراف على خلفية توقيعه لنادي الاتحاد بعد فسخ عقده مع نادي النصر في نوفمبر الماضي.

احمد الامير @AhmadAlamir1

ايقاف #عبدالرزاق_حمدالله لمدة 4 شهور يبدأ مع اول جولة بالدوري بتاريخ 25/8/2022 ثم يتوقف مع نهاية الجولة الثامنة التي سيتوقف فيها الدوري بتاريخ 16/10/2022 ثم يستأنف الايقاف مع عودة الدوري في 15/12/2022 https://t.co/ZMoM2lVr4S — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 4, 2022

أحمد الأمير يُفاجئ جماهير الاتحاد

القانوني أحمد الأمير كشف عبر حديث له مع الإعلامي عبدالعزيز المريسل في إحدى المساحات بـ تويتر أن فترة التوقف لمدة شهرين بالنسبة لـ دوري المحترفين السعودي لا تحتسب من فترة إيقاف اللاعب المغربي حيث يتوقف الدوري بداية من 16 أكتوبر حتى 15 ديسمبر، وتُستكمل مدة إيقاف حمدالله بعد استئناف الدوري من جديد.

وأشار الأمير إلى أن قرار إيقاف اللاعب المغربي يبدأ من بداية الموسم الرياضي وليس من تاريخ صدور القرار وهو الثاني من أغسطس الحالي.

احمد الامير @AhmadAlamir1

قرار ايقاف #عبدالرزاق_حمدالله يبدأ من بداية الموسم الرياضي و ليس من تاريخ صدور القرار

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https://t.co/ZMoM2lVr4S — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 4, 2022

مفاجأة قانونية في إيقاف نجم الاتحاد

وأضاف القانوني الرياضي أن إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر يبدأ مع أول جولة يوم 25 أغسطس ثم يتوقف ولا يُحتسب مع نهاية الجولة الثامنة التي يتوقف فيها دوري المحترفين بتاريخ 16 أكتوبر ثم يُستأنف إيقاف حمدالله مع عودة الدوري في منتصف ديسمبر.

ويدل حديث القانوني أحمد الأمير على أن حمدالله قد يعود إلى نادي الاتحاد بداية من فبراير المقبل على أقصى تقدير، أو ربما في بداية مارس.