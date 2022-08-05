وجه الإعلامي مفرح الشقيقي رسالة إلى السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي، وذلك بعد رحيل الأخير عن صفوف الراقي على سبيل الإعارة لنادي العربي القطري.

هذه الدهشة ستبقى في ذاكرة الدوري السعودي

الرحيل لا يعني نسيان الأثر

وممّا يهمني – شخصياً – أن يترك كل لاعب – سعودياً كان أو غيره – يمرّ في ملاعبنا أثراً أخلاقياً يكفي لأن نقول له شكراً#شكرا_عمر_السومة pic.twitter.com/eWKuOTgv0j — مفرح الشقيقي (@Mofareh5) August 4, 2022

وقال مفرح الشقيقي مقدم برنامج يا ” هلا” عبر حسابه في “تويتر” : “هذه الدهشة ستبقى في ذاكرة الدوري السعودي، الرحيل لا يعني نسيان الأثر، وممّا يهمني – شخصياً – أن يترك كل لاعب – سعودياً كان أو غيره – يمرّ في ملاعبنا أثراً أخلاقياً يكفي لأن نقول له شكراً”.

السومة ينتقل للدوري القطري

وارتبط اسم عمر السومة في الميركاتو الصيفي الحالي بأكثر من نادٍ، ومنها الوحدة والأهلي المصري، قبل أن تتوصل إدارة الراقي إلى اتفاق مع النادي العربي القطري، على أن يتم الإعلان رسميًا خلال الساعات المقبلة.

ويُعد السومة صاحب الـ33 عامًا واحدًا من أبرز المهاجمين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وقاد الأهلي للتتويج بالعديد من البطولات خلال السنوات الماضية.