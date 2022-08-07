يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على قطاع غزة؛ إذ قامت قوات الاحتلال بقصف القطاع أكثر من مرة خلال الساعات الماضية.

وقد تسبب القصف الأخير في مقتل فلسطيني وإصابة أكثر من 40 آخرين في استهداف منزل قيادي في حركة الجهاد برفح جنوب قطاع غزة.

وقد أشار موقع سكاي نيوز إلى أن المروحيات الإسرائيلية استهدفت منزلًا في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، في ساعات مبكرة من المساء.

كما لفت الموقع إلى إطلاق رشقات صاروخية من القطاع تجاه عسقلان في محاولات للرد على العدوان الإسرائيلي.

استمرار الجهود المصرية:

وفي سياق متصل أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على استمرار الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع بعد قصف غزة.

وقال خلال كلمة ألقاها اليوم في زيارة للكلية الحربية المصرية: “نحن حريصون من خلال اتصالاتنا مع الفلسطينيين والإسرائيليين على ألا يكون هناك أزمات أحداث عنف واقتتال”.

وأضاف: “تحركنا باتصالات على مدار الساعة مع الجميع؛ كي لا تخرج الأمور عن السيطرة، ونبذل جهدًا كبيرًا مع الشركاء لاستعادة الهدوء والاستقرار والسلام داخل قطاع غزة”.

التعاون الخليجي يدين:

كما أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، العدوان العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة؛ ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وأعرب عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.