لقي شخص حتفه، وأصيب 17 آخرون بعدما دهست سيارة حشداً في أحد شوارع مدينة بيرويك بولاية بنسلفانيا بشرق الولايات المتحدة مساء أمس السبت.

حالات اشتباه

وقالت الشرطة المحلية في بيان لها إن رجلاً يشتبه بتنفيذه الدهس، رهن الاحتجاز في انتظار توجيه اتهامات جنائية له، مضيفة أن الرجل يشتبه أيضاً بقتله امرأة في مدينة نيسكوبيك المجاورة في نفس اليوم.

وأوضحت وسائل إعلام أن الحادث وقع قرب تجمع لأشخاص يجمعون تبرعات للمتضررين في حريق أودى بحياة سبعة بالغين وثلاثة أطفال في مدينة نيسكوبيك المجاورة قبل أيام.

و لم تتضح ملابسات حادث الدهس وما إذا كانت له صلة بحريق نسكوبك أو حملة جمع التبرعات.