مقتل 3 جنود وإصابة اثنين في هجوم على الجيش الهندي بـ كشمير | صحيفة المواطن الإلكترونية

وقال مسؤول بالجيش الهندي: “إن الهجوم في منطقة راجوري بالإقليم ذي الأغلبية المسلمة وقع في الساعات الأولى من الخميس، وتم تطويق المنطقة المحيطة بالموقع بعد ذلك، بينما أجرت قوات الأمن عمليات تفتيش”.

وأضاف في تصريحات لرويترز: “قتل ثلاثة جنود وأصيب اثنان في الهجوم. غير أن القوات ردت بالرصاص وقتلت اثنين من المسلحين”.

الهند تستعد لذكرى الاستقلال

يذكر أن الهجوم وقع بعد أيام قليلة من الذكرى الثالثة لإلغاء الحكومة الهندية للحكم الذاتي الدستوري لكشمير.

وتستعد الهند خلال هذه الأيام للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين يوم الاثنين لاستقلالها عن الحكم الاستعماري البريطاني.