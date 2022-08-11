 مقتل 3 جنود وإصابة اثنين في هجوم على الجيش الهندي بـ كشمير | صحيفة المواطن الإلكترونية
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الخميس 11 أغسطس 2022
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قبل أيام من الاحتفال بعيد الاستقلال الهندي

مقتل 3 جنود وإصابة اثنين في هجوم على الجيش الهندي بـ كشمير

2022-08-11 الساعة 10:20
في العالم, حصاد اليوم
 
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مقتل 3 جنود وإصابة اثنين في هجوم على الجيش الهندي بـ كشمير - المواطن
المواطن ـ متابعة


لقي ثلاثة جنود في الجيش الهندي مصرعهم، صباح اليوم الخميس، إثر مهاجمة مسلحين موقعهم، وتبادلهم إطلاق النار قبيل احتفالات الهند بعيد الاستقلال.

وقال مسؤول بالجيش الهندي: “إن الهجوم في منطقة راجوري بالإقليم ذي الأغلبية المسلمة وقع في الساعات الأولى من الخميس، وتم تطويق المنطقة المحيطة بالموقع بعد ذلك، بينما أجرت قوات الأمن عمليات تفتيش”.

وأضاف في تصريحات لرويترز: “قتل ثلاثة جنود وأصيب اثنان في الهجوم. غير أن القوات ردت بالرصاص وقتلت اثنين من المسلحين”.

الهند تستعد لذكرى الاستقلال

يذكر أن الهجوم وقع بعد أيام قليلة من الذكرى الثالثة لإلغاء الحكومة الهندية للحكم الذاتي الدستوري لكشمير.
وتستعد الهند خلال هذه الأيام للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين يوم الاثنين لاستقلالها عن الحكم الاستعماري البريطاني.


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