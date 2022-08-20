أعلن مسؤول أمني في الصومال، اليوم السبت، مقتل 8 أشخاص على الأقل في هجوم شنته عناصر من حركة الشباب الإرهابية على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو أمس الجمعة.

إنقاذ المعظم

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، قال المسؤول محمد عبد القادر إن “القوات الأمنية واصلت تحييد الإرهابيين الذين تم تطويقهم داخل غرفة في مبنى الفندق”، مضيفًا أنه تم إنقاذ معظم الأشخاص لكن تأكد مقتل 8 مدنيين على الأقل حتى الآن.

وكان مقاتلون في حركة الشباب الإرهابية، هاجموا أمس الجمعة فندق “الحياة” في العاصمة مقديشو، وسط وابل من العيارات النارية والانفجارات.

اشتباك مع قوات الأمن

واستدعى الهجوم على فندق “الحياة” الذي يرتاده مسؤولون مهمون من الحكومة، اشتباكًا مسلّحًا عنيفًا بين قوات الأمن ومسلّحين لا يزالون متحصّنين داخل المبنى.

وقال شهود: إن انفجارًا ثانيًا وقع خارج الفندق بعد بضع دقائق من الانفجار الأول؛ ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف عمال الإغاثة وعناصر القوات الأمنية والمدنيين الذين هرعوا إلى المكان على إثر الانفجار الأول.

الحركة تتبنى الهجوم:

وتبنى الهجوم، حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تخوض منذ أكثر من 10 سنوات تمردًا داميًا ضد الحكومة الصومالية.

وأعلنت الحركة في بيان مقتضب أن مجموعة من المهاجمين الشباب اقتحموا فندق حياة في مقديشو وهم يطلقون النار بداخله.