قالت المختصة في الشأن التعليمي لطيفة الدليهان، إن هناك مقررات دراسية لن يتم طباعتها ورقيًا، وستكون متاحة عبر منصة مدرستي.

المقررات:

وتابعت الدليهان في تغريدة لها على تويتر، أن المقررات الدراسية التي لم يتم طباعتها ورقيًا هي من الرابع إلى الثالث متوسط:

-تلاوة القرآن

-التربية الفنية

-المهارات الحياتية والرقمية

وفي مرحلة أول ثانوي:

-تفسير

-لغة عربية

-تقنية رقمية

-التفكير الناقد

وبالنسبة إلى مرحلة ثانية ثانوي ستكون مقررات:

-الفنون

-توحيد

-المهارات الثقافية والصحية

بداية الدوام:

وفتحت أكثر من 33,500 مدرسة أبوابها، لدوام المشرفين التربويين والمشرفات التربويـات في الإدارات التعليمية ومنسوبي ومنسـوبات مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس، للعمل بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية، وذلك استعداداً لاستقبال أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة الأحد القادم لبداية العام الدراسي الجديد، بعد أن قامت وزارة التعليم بتهيئة مدارس جميع المراحل الدراسية في التعليم العام، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر.

في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة التعليم الأحد، الهوية البصرية لبداية العام الدراسي الجديد 1444هـ تحت شعار: “العالم ينتظرك”؛ احتفاءً بعودة الطلاب والطالبات إلى الدراسة، وتحفيزهم للانتظام في صفوفهم الدراسية في أول يوم للدراسة بكل همة ونشاط وجدية.