نال أحمد شراحيلي، لاعب نادي الاتحاد، مكافأة مميزة، وذلك بعد الهدف الذي سجله في شباك نادي العدالة خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين بالجولة الأولى في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأعطت فئات عريضة من جماهير نادي العميد اللاعب تقييم 7 من 10 في أول مباراة يخوضها مع أصفر جدة في الموسم الجديد حيث انضم إلى العميد قادمًا من نادي الشباب.

العميد يبحث عن الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي في الموسم الجديد.

يذكر أن نادي الاتحاد متفوق حتى الآن على فريق العدالة بهدف دون رد.