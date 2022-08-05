شهدت مكة المكرمة، مساء اليوم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وبروق أضاء سماء أطهر البقاع، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

ورصدت صحيفة “المواطن“، مجموعة من مقاطع الفيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت من خلالها، أجواء مكة المكرمة بعد هطول الأمطار مساء اليوم.

صاعقة رعدية تضرب شرق مكة المكرمة الآن مخطط الراشدية ⚡️ pic.twitter.com/aa1V0hyb2p — ابو عبدالعزيز الهُذلي (@turky3bed) August 4, 2022

كما أظهرت صور رادارات الطقس تواجد السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة على مكة المكرمة ويتوقع أن يمتد تأثيرها إلى جدة خلال الساعات القادمة.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مواتية لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على عدة مناطق.

أمطار وبرد وبرق

وتشمل الحالة كلاً من نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من منطقتي تبوك والمنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).