يستقبل ملعب Turf Moor، معقل نادي بيرنلي مباراة الهلال وألميريا الإسباني، غدًا الأحد، الودية، وذلك تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد.

21 ألفًا سعة ملعب مباراة الهلال وألميريا:

ملعب Turf Moor يقع في مقاطعة لانكشاير في إنجلترا، ويتسع لـ حضور جماهيري يصل إلى 21 ألف و944 متفرجًا.

وتم تأسيسه في عام 1883م، ويُعد الملعب الرئيسي لنادي بيرنلي منذ عام 1883 وحتى وقتنا الحالي، حيث خاض عليه كل مبارياته في الدوري الإنجليزي لـ موسم 2021/ 2022.

تاريخ مواجهات الهلال أمام الفرق الإسبانية وديًّا:

وسبق لـ زعيم آسيا أن خاض مباراتين وديتين خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد أمام الفرق الإسبانية، ولم يفز فيهما أزرق الرياض حيث خسر من فالنسيا الإسباني في معسكر سلوفينيا قبل انطلاق موسم 2010/ 2011.