يستقبل ملعب Turf Moor، معقل نادي بيرنلي مباراة الهلال وألميريا الإسباني، غدًا الأحد، الودية، وذلك تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد.
21 ألفًا سعة ملعب مباراة الهلال وألميريا:
ملعب Turf Moor يقع في مقاطعة لانكشاير في إنجلترا، ويتسع لـ حضور جماهيري يصل إلى 21 ألف و944 متفرجًا.
وتم تأسيسه في عام 1883م، ويُعد الملعب الرئيسي لنادي بيرنلي منذ عام 1883 وحتى وقتنا الحالي، حيث خاض عليه كل مبارياته في الدوري الإنجليزي لـ موسم 2021/ 2022.
تاريخ مواجهات الهلال أمام الفرق الإسبانية وديًّا:
وسبق لـ زعيم آسيا أن خاض مباراتين وديتين خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد أمام الفرق الإسبانية، ولم يفز فيهما أزرق الرياض حيث خسر من فالنسيا الإسباني في معسكر سلوفينيا قبل انطلاق موسم 2010/ 2011.
وقبل انطلاق موسم 2014/ 2015 خسر أزرق الرياض من نادي أتلتيك بلباو في المعسكر التحضيري الذي أُقيم في النمسا.
وستقام مباراة الزعيم ضد ألميريا في مدينة برايتون الإنجليزية مساء الغد الأحد في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على قناة روتانا خليجية باستوديو تحليلي مكون من “تركي العجمة كمقدم، يوسف الثنيان نجم الهلال السابق محللًا فنيًّا، الهولندي كلارنس سيدورف محللًا فنيًّا، الإيطالي فابيو كانافارو محللًا فنيًّا، فهد العتيبي معلقًا على المباراة”.
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