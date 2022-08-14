لايزال يرغب المدرب الفرنسي رودي جارسيا في حسم صفقة المدافع الأجنبي للفريق الكروي الأول بـ النصر تعويضًا لرحيل الأرجنتيني فونيس موري لنادي كروز آزول المكسيكي في صيف العام الحالي.

المدافع الأمريكي على رادار النصر

ويضع جارسيا في تفكيره المدافع الأمريكي جون بروكس لاعب نادي فولفسبورغ الألماني، كما طالب إدارة مسلي آل معمر بسرعة حسم الصفقة لأصفر الرياض قبل بداية منافسات دوري المحترفين السعودي.

اللاعبون الأجانب في صفوف أصفر الرياض

ويوجد كلاعبين أجانب في صفوف أصفر الرياض كل من الكولومبي أوسبينا، والإيفواري غيسلان كونان، والبرازيلي لويز جوستافو، الأرجنتيني بيتي مارتينيز، البرازيلي تاليسكا، الكاميروني فينسينت أبو بكر، الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف”.