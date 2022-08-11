يستعد نادي الهلال يوم 9 سبتمبر المقبل لمواجهة نادي الزمالك بطل الدوري المصري المرتقب في مباراة كأس سوبر لوسيل في قطر، وذلك استعدادًا لاستضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022.

وستقام المباراة بين بطلي الدوري السعودي للمحترفين والدوري المصري لـ موسم 2021/ 2022، حيث فاز أزرق الرياض باللقب، وأصبح الزمالك قريبًا من حسم لقب الدوري للمرة الـ14 في تاريخه.

مكسب مالي يُنعش خزينة الفائز بين الهلال والزمالك:

الإعلامي مدحت شلبي كشف في برنامجه “مساء On Time” على قناة On Time Sports المصرية أن البطل المتوج بلقب كأس سوبر لوسيل سيحصل على مليوني دولار كهدية، بينما سينال الوصيف مليون دولار أمريكي.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري لـ موسم 2021/ 2022 حاليًّا برصيد 72 نقطة، بعد فوزه أول أمس الثلاثاء على نادي مصر المقاصة بخماسية بيضاء في الدوري.

وبعد المباراة سيقام حفل غنائي بحضور 80 ألف متفرج.