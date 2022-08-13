أكدت وزارة الصحة أن الساعة الذهبية بعد الولادة تزيد من نجاح عملية الرضاعة الطبيعية، كما أنها تحتوي على أول شربة من الحليب الغني بالمغذيات.

ممارسات صحية للرضاعة الطبيعية:

وأوضحت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، بعض الممارسات الصحية للرضاعة الطبيعية، ومنها البدء بالرضاعة خلال الساعة الأولى بعد الولادة.

وكذلك الاكتفاء بالرضاعة الطبيعية فقط لتغذية الطفل خلال الستة أشهر الأولى، مع بدء تقديم الطعام للرضع بعمر 6 أشهر مع الرضاعة الطبيعية.

وشددت الصحة على ضرورة الامتناع عن استخدام الرضاعات والمصاصات للرضيع.