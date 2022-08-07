في إنجاز فريد لم يسبق تحقيقه في عالم التطبيقات الذكية، سجّل “تويو” وهو التطبيق السعودي الرائد في توصيل الطلبات؛ أرقامًا قياسية في حجم المسافة التي قطعها ممثلو “تويو” في خدمة عملاء التطبيق، والتي تعادل مسافة الدوران حول الكرة الأرضية 4400 مرة -مسافة تعادل مسافة الذهاب للقمر 459 مرة-، الأمر الذي يجعلها واحدةً من أكثر التطبيقات حيوية في هذا المجال.

وفي هذا الخصوص، أكد المدير التنفيذي التجاري لتطبيق “تويو” زياد العجلان أن “تويو” تتعامل مع ملايين الطلبات وعشرات الآلاف من المتاجر، إلا أنها في ذات الوقت تحظى بموثوقية عالية جدًا، مضيفًا: ” كل من يعمل في تويو يعمل من القلب، وهو الشعار الذي يمثّل تويو في جميع خدماتها وتعاملاتها، ومن هنا جاءت هذه الأرقام القياسية التي نتباهى ونعتز بها”.

وفي تفاصيل أكثر، جاءت هذه الأرقام الملهمة على الرغم من العمر الزمني القصير لـتطبيق “تويو” بالمقارنة مع مثيلاتها من كبرى التطبيقات الذكية المتخصصة في ذات المجال حول العالم، فيما نجح التطبيق السعودي في سرعة نشر خدماته في المملكة العربية السعودية ليصل إلى 52 مدينة، وسط جودة عالية، وخدمة فائقة السرعة، وأسعار تنافسية.

وبدأت “تويو” خدماتها في مدينتي الرياض وجدة، إلا إن التطبيق سرعان ما زاد خدماته إلى الكثير من المدن السعودية الأخرى، وهو الأمر الذي يعود إلى المرتكز الأساس الذي يتمثّل في تأسيس تطبيق بمعايير عالمية يجمع ما بين الجودة والسرعة والأسعار المنافسة، لتنجح بذلك “تويو” خلال فترة وجيزة في التوسع عبر 52 مدينة حول المملكة.

وتراهن “تويو” على ممثليها باعتبارهم سواعد النجاح والركيزة الأساسية في تحقيق هذه الأرقام القياسية، لأنهم قطعوا الكثير من المسافات وعملوا بكل جد واجتهاد لتلبية رغبات العملاء؛ وذلك بتوصيلهم الطلبات، في أسرع وقت وفي أي ساعة من اليوم.

وتبدأ أسعار عروض التوصيل في “تويو” من ريال واحد فقط؛ كما أن التطبيق يقدم لعملائه الجدد توصيلًا مجانيًا لأول 33 طلبًا، وهي الأسعار التنافسية التي تدعمها جودة عالية، وسرعة فائقة للخدمة.

وتمتلك “تويو” فريق عمل متكاملًا يعمل من القلب ساهم في تحقيق هذه الأرقام القياسية والإنجازات الكبرى، وذلك نحو تعزيز قيمة “تويو” بين التطبيقات الفائقة التي تقدم عدة خدمات تحت منصة واحدة.