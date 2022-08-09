أعلنت تايوان، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق مناورات عسكرية بالذخيرة الحية تحاكي صد هجوم من الصين.

انطلاق مناورات تايوان

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلا عن المتحدث باسم فيلق الجيش الثامن التايواني لو ووي جي أن التدريبات بدأت في محافظة بينجتونج الجنوبية، بإطلاق قنابل مضيئة وقذائف مدفعية. وأضاف أن التدريبات ستنتهي في حوالي الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش.

وأعلنت تايوان في وقت سابق عن اعتزامها إجراء مناورات عسكرية في الجنوب لاختبار الجاهزية القتالية بالذخيرة الحية في محافظة بينجنونج تشمل مدافع هاوتزر، كما تجري مناورات في أيلول المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه الجيش الصيني بتنفيذ مناورات عسكرية جديدة أمس الاثنين بالقرب من تايوان.

وأعلن ذلك بعد اختتام مناورات بالذخيرة الحية تعد الأكبر على الإطلاق في الصين، ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

ولم تُعرف بعد مدة التدريبات الجديدة أو موقعها بالتحديد، لكن تايوان خففت قيود الطيران بالقرب من مناطق التدريبات الست التي أجرتها الصين مؤخرًا حول الجزيرة.

وقف التعاون الأمريكي الصيني

يذكر أن بكين أعلنت، الجمعة، عن سلسلة من إجراءات وقف التعاون مع واشنطن على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان الثلاثاء الماضي، بعد تحذيرات بكين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن بكين قررت إلغاء المحادثات على مستوى القادة العسكريين مع الولايات المتحدة، كما تعتزم وقف محادثات المناخ معها.

وأضافت أن الصين قررت وقف التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والجريمة عبر الحدود، وآلية السلامة البحرية، لافتة إلى أن بكين ستتخذ المزيد من الخطوات ردًا على زيارة بيلوسي إلى تايوان.