انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد مصر في نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، بفوز الأخضر بركلات الترجيح ليتوج باللقب.

الأخضر يتقدم:

وبدأت مباراة منتخب السعودية ضد مصر التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وسط ضغط من الأخضر لهز الشباك مبكرًا، إلا أنه لم يشكل خطورة على المرمى.

وحصل المنتخب المصري على ركلة حرة عند الدقيقة 17، إلا أن عبدالله رديف تدخل وأبعدها، ولعب مصعب الجوير كرة ثابتة بشكل مميز عند الدقيقة 22، ولكنها مرت أعلى المرمى.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف، ولكن دون جدوى، قبل أن ينجح عبدالعزيز العليوة في هز الشباك عند الدقيقة 45 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول من مباراة منتخب السعودية ضد مصر بتقدم الأخضر بهدف.

المنتخب المصري يتعادل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح صلاح الدين باشا في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 49 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وضغط الأخضر بحثًا عن التقدم، مرت تسديدة خطيرة بجانب القائم.

وأطلق ماجد هاني تسديد قوية أبعدها محمد الدوسري، ونفذ عبدالرحمن رشدان كرة ثابتة للمنتخب المصري مرت بجوار القائم، لتستمر المحاولات، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الثاني من مباراة منتخب السعودية ضد مصر بالتعادل ويتم لعب أشواط إضافية.

التعادل يحسم الأشواط الإضافية:

وبدأت الأشواط الإضافية بشكل سريع وسط محاولات لتسجيل هدف، وأطلق عبدالله رديف مرت بجوار القائم، وحاول المنتخب المصري عن طريق البديل محمد إبراهيم، إلا أن تسديدته خرجت بعيدًا، وكاد الأخضر أن يسجل هدفًا قاتلًا ولكن أبعده الدفاع، ليتم اللجوء لركلات الترجيح.

منتخب السعودية بطلًا لكأس العرب للشباب:

ولجأ الحكم إلى ركلات الترجيح، ونجح منتخب السعودية في تسجيل لتنتهي المباراة بفوزه بنتيجة والتتويج بلقب كأس العرب للشباب 2022.