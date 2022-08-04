تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة وذلك خلال يومي الاثنين والثلاثاء بتاريخ 20-21 فبراير 2023م، في مدينة الرياض.

وسيشهد المنتدى، مشاركة العديد من قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني والخبراء والمهتمين بهذا المجال؛ لمناقشة مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم.