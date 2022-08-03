أكد مندوب المملكة العربية في الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، أن ممارسات إيران تعزز مخاطر الانتشار النووي في المنطقة مشيرًا إلى أن إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية مسؤولية جماعية.

فيديو | مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة: مسؤولية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية هي مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي #الإخبارية pic.twitter.com/OIxi30ydSx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 3, 2022

وأضاف خلال كلمته في الامم المتحدة: “إن قرار الأمم المتحدة الصادر عام 1995 الخاص بالشرق الأوسط جزء لا يتجزأ من القرارات الأخرى التي أدت إلى اعتماد مقرر التمديد اللانهائي للمعاهدة وفي هذا السياق فإن قرار الشرق الأوسط لعام 1995 يعد ساريًا لحين تنفيذه وتحقيق كامل أهدافه.

فيديو | مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة: عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة انتشار الأسلحة النووية يعزز مخاطر الانتشار النووي #الإخبارية pic.twitter.com/nohxq7eoqR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 3, 2022

كما حذر من أن خطر انتشار السلاح النووي يهدد الشرق الأوسط والعالم؛ مؤكدًا أن عدم انضمام إسرائيل للمعاهدة،و ممارسات إيران يعززان مخاطر الانتشار النووي.

واعتبر أن الشفافية ضرورية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مؤكدًا أن السعودية تؤيد توسيع معاهدة حظر الانتشار النووي. ولفت إلى أن عدم شفافية إيران مع الوكالة الدولية يخرق الميثاق الأممي.