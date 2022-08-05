تبدأ منصة أبشر توظيف غدًا السبت في قبول طلبات وظائف قوات أمن المنشآت للكادر النسائي وفق الجدول الزمني المعلن من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية.

التقديم على وظائف أمن المنشآت للنساء

يذكر أن التقديم متاح للكادر النسائي فقط خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/ 1/ 1444 هـ حتى يوم الخميس الموافق 13/ 1/ 1444 هـ، حيث يتم استقبال طلبات القبول عبر منصة أبشر – توظيف.

مهام القوات

يذكر أن أمن المنشآت تقوم بالعديد من المهام من بينها ما يلي: