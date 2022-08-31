استقبل رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا “إيكاس” السفير جيلبرتو دا بيدادي فيريسيمو، في مقر المنظمة بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، أمس الثلاثاء، معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، بحضور معالي وزير خارجية الجابون ميكائيل موسى أدمو.

بحث سبل التعاون:

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المملكة والمنظمة، بالإضافة إلى مناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المشتركة.

دعم المملكة:

وعقب اللقاء، أصدرت المنظمة بياناً أكدت فيه عن دعمها القوي للمملكة بعقد القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى” و “القمة العربية الأفريقية الخامسة” في مدينة الرياض، وكذلك دعم ترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مؤكدة أن هذا الدعم يأتي لما تتمتع به المملكة من طموح كبير وقدرة على تحقيق أعلى مستويات الابتكار وتقديم تجربة غير مسبوقة لهذه النسخة العالمية.

من جهته عبر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم، الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين المملكة وأعضاء المنظمة.