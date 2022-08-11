روى المواطن محمد بن عيد الوابصي البلوي، تفاصيل إنقاذ حياة طفل سقط من على ظهر الإبل، وكاد يدهسه في سباق للهجن.

فيديو | "البلوي" ينقذ شابا من الموت تحت أقدام الإبل.. ويقول لـ #الراصد: "لم أفكر في نفسي.. وكل همي أن أساعده" pic.twitter.com/M0q5kj2OUm — الراصد (@alraasd) August 10, 2022

تفاصيل الواقعة

وقال البلوي، خلال تصريحات لبرنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”: “من الصدمة كان كل همي أن أساعد هذا الهجان”، مضيفًا أنه لم يفكر في نفسه أو في سيارات ولا إبل تأتي من وراءه تصيبه.

وأضاف أنه لم يجد طريقة أخرى غير إلقاء نفسه من السيارة والإمساك بالطفل الذي يبلغ عمره 15 أو 16 عامًا، حيث كان جسمه ضعيفًا، لافتا إلى أنه لم يصب بأي أذى ولم يذهب إلى المستشفى فكان العمل من أجل الله وحده.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الطفل متعلقًا بركاب الجمل بعد سقوطه، ما دفع البلوي إلى إلقاء نفسه من السيارة والإمساك بهذا الهجان الصغير الذي كان لا يزال ممسكا بالحبل وهي تركض أثناء السباق.