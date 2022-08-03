عبر عدد من المعتمرين بالمسجد الحرام عن مدى إعجابهم بتكامل الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام ومواءمتها لكافة التطلعات والاحتياجات التي تعينهم على أداء النسك والعبادات في أجواء روحانية وإيمانية، ومدى حرصهم على استغلال أوقات تواجدهم بالمسجد الحرام بالدعاء والاستغفار والابتهال للمولى عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم.

حيث أكدت نصره حسين، التي جاءت من بريطانيا لأداء العمرة، العناية الفائقة من كافة الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بدءًا من وصولهم إلى المطار حتى وصولهم إلى المسجد الحرام، وحرصهم على تقديم كافة التسهيلات والتجهيزات لتسهيل تنقلهم، داعيةً الله عز وجل أن يجزي كافة القائمين على خدمة قاصدي الحرمين الشريفين خير الجزاء على جهودهم في خدمة المسلمين القادمين من أنحاء العالم.

وأشار محمد الحربي، من معتمرين الداخل، إلى مدى جودة الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ودورها في تنظيم وتفويج الحشود، وتنوع الخدمات التوجيهية والإرشادية والفنية وغيرها من الخدمات التي توفرها المملكة العربية السعودية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين في كافة المجالات، مقدمًا شكره لكافة منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على جهودهم الميدانية التي أثمرت بعد عون الله وتوفيقه في تحقيق مستهدفات المملكة نحو تقديم أرقى الخدمات واستحداث مختلف الإمكانات للتطوير والتحسين المتواصل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين.

وقال عبدالعظيم إبراهيم عبدالحميد، من جمهورية مصر العربية: نؤدي عباداتنا اليوم في المسجد الحرام ونحن آمنون مطمئنون بفضل من الله عز وجل ثم بفضل جهود المملكة العربية السعودية في توفير كافة الخدمات للقاصدين، إذ لا يسعنا اليوم غير تأكيد عظيم الثناء على أناس سخروا طاقاتهم لجودة الخدمات الميدانية على مدار (24) ساعة، مشيرًا إلى أن الإنجازات والمشاريع التنموية تتوالى لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما لتجسد الريادة العالمية للمملكة العربية السعودية في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.