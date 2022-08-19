حُكم على الشافعي الشيخ، العضو البريطاني البارز في خلية داعش لدوره في مؤامرة احتجاز وقطع رؤوس صحفيين وعمال إغاثة أمريكيين، بالسجن مدى الحياة في سجن أمريكي.

ورفض القاضي تي إليس مناشدات محاميه بعدم إرساله إلى سجن سوبرماكس ADX Florence سيئ السمعة في كولورادو، حيث يُحتجز السجناء هناك في عزلة لمدة 23 ساعة في اليوم.

وكانت هيئة محلفين فيدرالية بولاية فيرجينيا قد أدانت الشيخ، 33 عامًا، وهو مواطن بريطاني سابق بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع وساعات من المداولات، وخلصت الهيئة إلى أنه كان جزءًا من خلية تابعة لداعش، تُلقب بـ البيتلز بسبب لهجاتهم البريطانية، والتي قطعت رؤوس رهائن أمريكيين في العراق وسوريا.

من هو الشافعي الشيخ؟

ولد الشافعي الشيخ في السودان ونشأ في لندن، واتهم بالتآمر لقتل أربع رهائن أمريكيين بقطع رؤوسهم على شريط فيديو، وكانت التهم الموجهة إليه، تنطوي على حكم بالإعدام، لكن المدعين الأمريكيين أبلغوا المسؤولين البريطانيين في السابق بأنهم لن يطالبوا بعقوبة الإعدام لكنهم قاموا بسحب جنسيته البريطانية في عام 2018.