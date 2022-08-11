تسبب المصري صلاح باشا لاعب نادي أودينيزي الإيطالي ومنتخب مصر للشباب في وضع مواطنه محمود عبدالرازق ” شيكابالا” لاعب نادي الزمالك المصري في موقف حرج أمام جماهير الزمالك.

القصة بدأت بعدما قال صلاح باشا في أحد مقاطع الفيديو المتداولة إن لاعب الزمالك طلب منه تقليد احتفاله بالأهداف في حال سجل هدفًا في مباراة مصر والسعودية بنهائي كأس العرب للشباب التي أُقيمت الأحد الماضي.

صلاح باشا يرد بعد الهجوم عليه من قبل جماهير الزمالك

اللاعب باشا تعرض للضغوطات وللهجوم من قبل جماهير نادي الزمالك ليخرج على الفور ويؤكد عبر خاصية Story في حسابه عبر ” الإنستجرام” أن شيكابالا لم يرسل له أي رسائل نصية يطلب فيها منه تقليد احتفاله.

وأضاف لاعب أودينيزي : “هناك سوء تفاهم، لاعب الزمالك والعديد من اللاعبين الآخرين من مصر أعدوا فيديو من أجل تحفيز اللاعبين قبل المباراة النهائية (أمام منتخب السعودية)”.

جماهير الأهلي المصري تنتقد تصرف شيكابالا

وانتقدت جماهير الأهلي المصري، اللاعب شيكابالا وسخرت منه بسبب محاولته نيل استعطاف لاعبي منتخب مصر للشباب بتقليد احتفاله عند تسجيل الأهداف دون أن يفعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم.

وكان منتخب مصر للشباب خسر من المنتخب السعودي بركلات الترجيح في المباراة النهائي لبطولة كأس العرب.