أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن 2022، بدء التسجيل للراغبين في المشاركة بالسباقات النهائية التي تنطلق في 24 أغسطس الجاري ويقام خلالها 234 شوطاً، وسيكون التسجيل متاحاً حتى نهاية يوم الأحد 21 أغسطس، عبر الموقع الإلكتروني.

الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن

وانطلقت الأشواط التمهيدية للمهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف التاريخي، في 23 يوليو الماضي بـ356 شوطاً، لمدة 19 يوماً، فيما أقيمت أربعة أشواط للماراثون.

وتصدر ملاك الهجن السعوديين من خلال فوز 274 مالكاً ثم تلتها الإمارات بـ 49 وقطر بـ 29 والكويت بـ 12 والبحرين وعمان بـ 9 ملاك ومن الولايات المتحدة الأمريكية متسابق واحد.

الأكبر عالميًا من حيث الجوائز

ويعد مهرجان ولي العهد للهجن الأكبر عالمياً من حيث الجوائز، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 56 مليون ريال، يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والخليجية والدولية، على مرحلتين “تمهيدية ونهائية”، ويبلغ مجموع أشواطهما 591 شوطاً، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد -حفظه الله- التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.