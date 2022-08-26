استعرضت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مواصفات الحقيبة المدرسية قبل بدء الدراسة يوم الأحد المقبل.

مواصفات الحقيبة:

وقالت المواصفات السعودية في تغريدة لها اليوم الجمعة، إن الحقيبة المدرسية يجب ألا يتجاوز وزنها 10% من وزن الطفل، وتتمتع بأحزمة كتف عريضة ومبطنة بمادة لينة لكيلا تضغط على الأكتاف.

دعامة قطنية من الخلف:

وشددت على عدم تجاوزها لعرض الطفل وأن تكون أطرافها بنفس ارتفاع الكتفين، وذات دعامة قطنية سميكة من الخلف لدعم العمود الفقري، وأن تغطي مسافة أعلى الظهر إلى نهايته وألا تتجاوز الخصر لتجنب الطفل الجهد.