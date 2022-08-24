أكد مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في الأردن الدكتور نضال المجالي، أن العمل لا يزال جارياً من قبل فريق مركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث التابع لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ والجهات المعنية ذات الاختصاص للتعامل مع مادة الزيت المنسكبة منذ سبعة أيام نتيجة خلل حدث في خزانات وقود السفينة “فلور اوف سي” خلال عملية الرسو في المياه الإقليمية.

ظهور بقع زيت:

وبين المجالي في تصريحات إعلامية أن استمرار ظهور بعض بقع الزيت المنتشرة والتي تظهر نتيجة تغير اتجاه وسرعة الرياح مسببة تلوثاً في بعض الشواطئ ناتجة عن تجمع غالبية المادة المنسكبة تحت رصيف ميناء الحاويات والتي يتطلب التعامل معها معدات فنية متخصصة وكوادر مؤهلة تعمل منذ سبعة أيام لحصر مادة الزيت وإزالة التلوث من البحر.

تنبيه الصيادين