كشف مواطنان من مصابي حادث تركيا عن تفاصيل معاناتهم في المستشفيات التركية وسوء المعاملة من قبل الطواقم الطبية التركية فضلا عن تأخر عمليات الإنقاذ.

فيديو | أحد مصابي حادث "ريزا التركية" يروي معاناته مع الفريق الطبي ومعاملة المستشفى السيئة.. والسفارة في تركيا تفتح تحقيقا جراء ما حصل#الإخبارية pic.twitter.com/3IjMihWfJF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 25, 2022

وخلال حديثه مع قناة الإخبارية روى أحد مصابي حادث ريزا التركية معاناته مع الفريق الطبي ومعاملة المستشفى السيئة. وأشار إلى أنهم أجروا له عملية جراحية في البطن ظنًا منهم بوجود ثقب في الأمعاء دون وجود أي من أهل المريض بصحبته.

وتابع أنه ظل في المستشفى لمدة 24 ساعة بعد العملية دون أن يتواصل مع أي من ذويه وبعد وصول والده أخبره الطاقم الطبي أنهم أجروا الجراحة لشكهم في وجود نزيف داخلي ما دفع السفارة السعودية في تركيا لفتح تحقيق جراء ما حصل بحسب قول المريض.

فيديو | محمد العباسي أحد مصابي حادث "ريزا التركية": واجهنا تعاملا سيئا في تركيا بعدم مراعاة حالتنا الطبية، ولو بقينا وقتا أكثر لأصبحنا في عداد الموتى #الإخبارية pic.twitter.com/gnpjhB1INP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 25, 2022

وقال مصاب آخر : واجهنا تعاملا سيئا في تركيا بعدم مراعاة حالتنا الطبية، مشيرًا إلى أنه لو بقى المصابون وقتا أكثر في المستشفيات التركية لأصبحوا في عداد الموتى .

إجلاء مصابي حادث تركيا

وكانت السفارة السعودية في تركيا قالت إنه بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وبمتابعة مستمرة من سمو وزير الخارجية، أجلت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية تركيا، اليوم، بالتنسيق مع وزارة الصحة، المواطنين المصابين في الحادث المروري في مدينة ريزا شمال تركيا، عبر طائرتي إخلاء طبي، وذلك لاستكمال علاجهم في أرض الوطن.

وثمنت السفارة اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بأبنائهم المواطنين في كل مكان، سائلين المولى -عز وجل- أن يتم على المصابين الصحة والعافية.