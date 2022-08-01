روت المواطنة عبير العطاوي العتيبي قصة ابنها مع مرض التوحد، وحزنها عليه رغم تظاهرها بالصلابة والتمسك لسنوات.

وقالت العتيبي، عبر حسابها في “تويتر”، بنبرات الحزن: “لا أخفيكم سرًا أنا على وشك الانهيار حزنًا على مرض ابني التوحدي”.

ضعف ويأس ينهش قلبي

وأضافت “تظاهرت بالقوة والصلابة سنوات عده أمام ابني ووالدتي وأهلي والناس أجمعين”، ولكن لن يعود طبيعيًا مثل الأطفال لأنه عنده أيضا تخلف عقلي متوسط”.

وتابعت عبير العطاوي العتيبي “اليوم الضعف واليأس والحزن ينهشُ قلبي ويطرحني أرضاً.. أكتب لكم وأبكي أتمنى دعواتكم”.

تضامن ودعوات بالشفاء

وتفاعل المغردون مع قصة عبير العتيبي، داعين لولدها بالشفاء وقال أبو عبدالرحمن: “توكلي على الله وحده.. وقولي اللهم اجعل كل قضاء قضيته لي خيراً.. واحتسبي الأجر من عند الله.. ولا تعلمي قد يكون خيراً لك”.

وغردت هبة التميمي بقولها: “الله يشفيه ويطمن بالك عليه.. مهما تظاهرتي بأنك قوية، الجميع مدرك بأنك أم عظيمة ومتحملة مسؤولية طفل يحتاج لرعاية أكثر”.