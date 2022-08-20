طالب مواطنون في مدينة الرياض بمنع مبيت شاحنات الوقود داخل الأحياء السكنية، لمنع أي مخاطر قد تقع على السكان والمناطق.

فيديو | شاحنات داخل الأحياء .. مخاطر بلا رقابة مواطنون يطالبون بمنع مبيت الشاحنات داخل الأحياء السكنية التفاصيل مع مراسل ⁧#الإخبارية⁩ عاصم الرشودي#برنامج_120 pic.twitter.com/gsygy8phy2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 20, 2022

مخاطر عديدة:

وشكا عدد من سكان حي النسيم بحسب تقرير لقناة الإخبارية من المخاطر المترتبة على هذه الشاحنات من حوادث الدهس أو إمكانية اندلاع حرائق ضخمة، حيث قال أحد المواطنين إن هذه الشاحنات تقف وراءها مؤسسات كما يشوبها عمليات تستر تجاري، مطالبًا بوضع هذه الشاحنات في المواقف المخصصة لها واتباع التنظيم الصادر بشأنها من المرور ووزارة النقل.

مكاسب مادية فقط:

من جهته، قال آخر إن بعض هذه الشاحنات قد تقف لمدة أسبوع أمام البيوت السكنية، متهمًا سائقيها بأنهم لا يقدرون حجم المخاطر التي يحملونها كما أنهم لا يبالون إلا بالمكاسب المادية فقط.