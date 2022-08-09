أكد الأمن العام أنه تم ضبط عدد من المواطنين والمقيمين نفذوا جرائم متنوعة في عدة مناطق بالمملكة خلال الأيام الماضية.

مشاجرات:

وكشف الأمن العام، خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه تم ضبط 9 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة بينهم بأحد الأماكن العامة في الرياض، كما تم ضبط 6 مواطنين ظهروا في فيديو مشاجرة مع حارس أمن في أحد المجمعات التجارية بالدمام.

نقل مخالفين:

كذلك تم ضبط مواطنين قاما بنقل مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في عسير، ومواطنين ارتكبا حوادث جنائية تمثلت في سرقة مركبات من مواقع مختلفة، وكذلك مواطن سرق بطاريات أجهزة الرصد الآلي والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب.

وتم ضبط مواطن بحوزته 6075 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل مركبة يقودها، كما تم القبض على مقيم ارتكب 41 حادثة جنائية تمثلت في الاحتيال على أشخاص من خلال الاتفاق معهم على شراء بضائع من مواقع التسوق.