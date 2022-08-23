أعلن الأمن العام، القبض على عدد من المتهمين نفذوا جرائم متنوعة خلال الأيام الماضية.

سرقة واحتيال:

وبحسب الأمن العام تم القبض على مقيمين تورطا بسرقة مصوغات ذهبية من منزل وتنفيذ عمليات احتيال مالي إلكتروني وتحويل أموال إلى خارج المملكة، كما تم القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية سرق كابلات كهربائية من أحد المستودعات في بريدة.

كما تم القبض على مواطن نقل 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في سراة عبيدة، وضبط مواطن نقل 15 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في عسير.

تهديد وسطو:

كذلك تم القبض على مواطن هدد فتاة عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي والتلفظ عليها بعبارات من شأنها المساس بالآداب العامة في النعيرية، كما تم القبض على مواطنين سطا على محال تجارية وسرقة ما تحويه مستخدمين في ذلك مركبة مسروقة.