أعلن الأمن العام، أمس السبت، القبض على عدد من المتهمين بارتكاب جرائم متنوعة خلال الأيام الماضية.

نقل مخالفين:

وضمت قائمة المتهمين، مواطنًا نقل 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، إضافة إلى ضبط مواطن بحوزته 371 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها.

انتحال صفة:

كما تم ضبط مواطنين انتحلا صفةً غير صحيحة وسلبا محلًّا تجاريًّا ومنزلًا، كذلك تم القبض على مقيم ومقيمة (متغيبة عن العمل من الجنسية الإندونيسية) امتهنا تمكين العاملات المنزليات من الهرب والعمل لحسابهن الخاص.