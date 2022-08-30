تفاجأ طالب في المرحلة الثانوية في مدينة أبها بعدم وجود فصل للمسار الدراسي الذي اختاره خلال الإجازة، بالرغم من ظهور المسار في الخيارات المتاحة للاختيار بينها.
معالي الوزير ، اختار ابني مسار ادارة اعمال ، ولا توجد سوى مدرسة واحدة في ابها ومسجل انتظار وامامه 30 طالب ؟!!! السؤال : لماذا طلب منه اختيار مسار واختيار المدرسة واشغالنا خلال الاجازة طالما لا يوجد فصول؟!!@minister_moe_sa
@moe_gov_sa @asuwayed
— MOHAMMED ALSULTAN (@ALSULTANMOHAMED) August 25, 2022
وقال محمد السلطان ولي أمر الطالب موجهًا رسالة إلى وزير التعليم: “اختار ابني مسار إدارة أعمال ، ولا توجد سوى مدرسة واحدة في أبها ومسجل انتظار وأمامه 30 طالبًا ؟!!! السؤال: لماذا طلب منه اختيار مسار واختيار المدرسة وإشغالنا خلال الإجازة طالما لا يوجد فصول؟!!
رد وزارة التعليم
وردت عليه وزارة التعليم بالقول: يطيب لوزارة التعليم خدمتك من خلال رفع تذكرة على الرابط التالي ولمزيد من التفاصيل نأمل التواصل معنا عبر الرسائل المباشرة أو من خلال مركز الاتصال بوزارة التعليم 19996″.
مسارات الثانوية العامة
- المسار العام
- مسار علوم الحاسب والهندسة
- مسار الصحة والحياة
- مسار إدارة الأعمال
- المسار الشرعي
- ويقدّم كل مسار فرص تعلّم مختلفة ومتجددة.
وتؤكد وزارة التعليم أن نظام المسارات الثانوي جاء ليساعد في تحقيق متطلبات التنمية الوطنية المستقبلية في المملكة وفق رؤية (2030) من خلال إيجاد البدائل والفرص أمام الطالب؛ ليختار مساراً يناسب ميوله وقدراته، ويمده بالمهارات والكفايات الحديثة، التي تساعده في الإعداد للحياة، وإكمال تعليمه بعد الثانوي، كما تمنحه فرصة المشاركة في سوق العمل.
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