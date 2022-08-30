تفاجأ طالب في المرحلة الثانوية في مدينة أبها بعدم وجود فصل للمسار الدراسي الذي اختاره خلال الإجازة، بالرغم من ظهور المسار في الخيارات المتاحة للاختيار بينها.

معالي الوزير ، اختار ابني مسار ادارة اعمال ، ولا توجد سوى مدرسة واحدة في ابها ومسجل انتظار وامامه 30 طالب ؟!!! السؤال : لماذا طلب منه اختيار مسار واختيار المدرسة واشغالنا خلال الاجازة طالما لا يوجد فصول؟!!@minister_moe_sa

@moe_gov_sa @asuwayed — MOHAMMED ALSULTAN (@ALSULTANMOHAMED) August 25, 2022

وقال محمد السلطان ولي أمر الطالب موجهًا رسالة إلى وزير التعليم: “اختار ابني مسار إدارة أعمال ، ولا توجد سوى مدرسة واحدة في أبها ومسجل انتظار وأمامه 30 طالبًا ؟!!! السؤال: لماذا طلب منه اختيار مسار واختيار المدرسة وإشغالنا خلال الإجازة طالما لا يوجد فصول؟!!

رد وزارة التعليم

وردت عليه وزارة التعليم بالقول: يطيب لوزارة التعليم خدمتك من خلال رفع تذكرة على الرابط التالي ولمزيد من التفاصيل نأمل التواصل معنا عبر الرسائل المباشرة أو من خلال مركز الاتصال بوزارة التعليم 19996″.

مسارات الثانوية العامة

يذكر أن وزارة التعليم قد حددت المسارات الآتية للاختيار بينها في الثانوية العامة: