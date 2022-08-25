تمكن مواطن من تحويل مزرعته الخاصة إلى منتجع سياحي لجذب الزوار في قرية الحميد بمحافظة بلقرن شمال منطقة عسير، حيث تحتوي على أكثر من 1000 شجرة مثمرة متنوعة.

فيديو | مواطن يحول مزرعته الخاصة إلى منتجع سياحي لجذب الزوار في بلقرن#الإخبارية pic.twitter.com/L5jls6z9fc — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 24, 2022

توفير الخدمات للسياح

وحسب تقرير قناة “الإخبارية”، حوّل عبد الله بن تبران مزرعته إلى مزار سياحي بالمحافظة، مع توفير كافة الخدمات للسياح والزوار.

راحة وتوفير متعة

وقال مالك المزرعة عبد الله بن تبرات، إن مزرعته تحتوي على جميع أنواع الأشجار المتنوعة، فبها العنب، الخوخ، الرمان، المشمش، التين، و130 شجرة زيتون منتجة هذا العام، فيما يتنقل السياح بين الشجرات المثمرة .

كما تم توفير جلسات مطلة على المزرعة، ولا يُمنع الزائر من متعة جني الثمار، حيث تم افتتاح هذه المزرعة هذه السنة، في إفبال من الناس، وارتاحوا وأعطته كل الحرية والمتعه في القرية.