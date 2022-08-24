شكا مواطن من أنه اشترى جوالًا من موقع أعلن عنه أحد مشاهير السناب شات أرخص من السوق ودفع المبلغ من أكثر من أسبوعين ولكن لم يحصل على الجوال.

تفاصيل الشكوى:

وقال المواطن في شكوى إلى وزارة التجارة عبر العناية بالعملاء: إذا طلبت من موقع أعلن عنه مشهور بالسناب للجوالات وأرخص من السوق وسحب علي وطالب لي أكثر من 14 يومًا ودفعت الفلوس وأرسل له عن طريق الواتس مايردون واشتكيت بتطبيق وزارة التجارة وقالوا البلاغ ليس من اختصاصنا من عنده علم يفيدنا!

ويثير بعض مشاهير السناب حالة من الجدل بسبب إعلانات يقدمونها لبعض المواقع ولكن يحدث مشكلات في الطلبات، حيث أنها ليست المشكلة الأولى التي يتم عرضها على وزارة التجارة.

شكاوى مماثلة:

ورصدت “المواطن” شكاوى مماثلة على حساب العناية بالعملاء التابع للتجارة، منها طلب شراء مساحيق تجميل ليست مثل المواصفات التي تم عرضها في إعلان إحدى مشهورات السناب، وكذلك سلع أخرى تقدم البعض لشرائها ولكن حدثت مشكلات مثل عدم وصولها في الموعد المحدد أو ضعف الخامات وسوء الجودة.