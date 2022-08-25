عثر المواطن حمود الحربي على حيوان الوشق وهو في حالة إعياء شديدة جنوب محافظة حفر الباطن حيث قام بالعناية به وإطعامه حتى تماثل للشفاء.

وتلقت جمعية حماية البيئة بحفر الباطن اتصالاً من المواطن حمود الحربي يفيد بوجود حيوان الوشق البري لديه حيث تفاجأ بوجوده عند تفقده لحظيرة إبله جنوب حفر الباطن وهو في حالة إعياء شديدة فقام بالعناية به وإطعامه حتى تماثل للشفاء ،⁩ وقام بالتواصل مع الجمعية لمعرفة الخطوات التي تضمن بقاءه حياً وعودته آمناً لموئله الطبيعي.

العناية بحيوان الوشق

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية حماية البيئة بحفر الباطن عبدالله بن بصيّص الشكر للمواطن حمود الحربي على تواصله وتقديم العناية والاهتمام لحيوان الوشق.

كما قدم ابن بصيّص الشكر لأحمد بوخمسين رئيس أصدقاء الحياة الفطرية في الإحساء لإفادته بطريقة العناية به، حيث يُعد حيوان الوشق من الحيوانات شبه المنقرضة في بيئة حفر الباطن.

‏خطورة الصيد الجائر

وأشار ابن بصيّص إلى أن الجمعية تسعى لإعادة التوازن البيئي في بيئة حفر الباطن للحفاظ على الحيوانات الفطرية وإعادة إكثارها بعد تعرضها للصيد الجائر في الفترة الماضية مما أدى لندرتها وعدم وجودها في بيئتها .

ويُعد الوشق البري من فصيلة السنوريات المفترسة ويتميز بحاسة سمع قوية جدًا، وبصر حاد يساعده في اكتشاف فريسته على بُعد مسافات طويلة ويتخذ من النهار وقتًا للاستراحة والاختباء عن الحيوانات المفترسة التي تشكل خطرًا عليه.