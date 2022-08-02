أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي.

مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة:

وقالت الهيئة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر حسابها بموقع تويتر: إن التسجيل يبدأ في 8 أغسطس المقبل للطلاب، و10 أغسطس للطالبات.

وتابعت أن التسجيل المبكر ينتهي في 29 أكتوبر 2022، موضحة أن فترة الاختبار 16 ديسمبر حتى 24 من الشهر نفسه.

عناصر مفاضلة الوظائف التعليمية:

يذكر أن وزارة التعليم وضعت بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعايير التي تساعد على شغل الوظائف التعليمية بنوع من التوازن والعدالة بين راغبي العمل، وتقوم كلتا الوزارتين بمراجعة هذه المعايير وتعديلها بشكل مستمر بما يتلاءم مع الظروف والمتغيرات وما تظهره الدراسات التي تقوم بها لهذا الغرض.

المعدل التراكمي 20%:

تحدد القيمة المئوية المقابلة للمعدل التراكمي لخريجي المؤسسات التعليمية كالتالي: