استثمر أكثر من 50 شاباً وسط مهرجان بريدة لـ التمور، العديد من المواقع الإلكترونية لتسويق التمور ومشتقاتها.

جاء ذلك تلبية لرغبات الكثير من المستهلكين والمستثمرين الراغبين في الحصول على أجود أنواع التمور، التي تحتضنها مدينة التمور ببريدة، ويردها أكثر من 2000 سيارة يومياً محملة بمختلف أصناف التمور.

وتمكن المواقع الإلكترونية المختصة، المتسوق وتاجر التمور أمام خيارات متعددة كنوع المنتج وجودته، على أن يتم شحن الكمية للعميل بوقت قياسي داخل المملكة وخارجها.

كما يسهم المهرجان الذي تنظمه وزارة البيئة والمياة والزراعة، في تقديم خدماته لمسوقي ومنتجي وتجار ومستهلكي التمور، وفتح منافذ تسويقية لهم تعنى بالتمور ومشتقاتها، والتي يديرها شباب الوطن

كما يعد التسويق الإلكتروني حلقة وصل بين المستثمر والمنتج ومستهلكي التمور, والذي روعي فيه أفضل المعايير الإلكترونية، سعياً لتسويق التمور ومشتقاتها إلكترونياً.