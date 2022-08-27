تقاضي شركة “موديرنا” الأمريكية، كلًّا من شركتي “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية، بتهمة “نسخ تكنولوجيا خاصة بها” من أجل صنع لقاحهما الخاص بفيروس كورونا.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، ذكرت “موديرنا” أن لقاح “فايزر” و”بيونتيك” الذي يباع تحت اسم “كوميرناتي” ينتهك براءات اختراع سجلتها الشركة قبل سنوات عديدة، لحماية التكنولوجيا القائم عليها لقاحها الوقائي “سبايكفاكس”.

دعاوى في أمريكا وألمانيا:

وعلى إثر ذلك، رفعت الشركة دعاوى قضائية في محكمتين فيدرالية أمريكية وألمانية، بسبب انتهاك براءة الاختراع.

وحسب ما تم ذكره في الدعوى، يستخدم لقاحا موديرنا وفايزر تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال، لمساعدة المرضى على مواجهة فيروس كورونا.

ويعمل هذا النوع من اللقاحات بحقن شفرة جينية للبروتين الصاعد تدعى “الرنا”، الذي يغلف سطح فيروس كورونا، حيث توجه خلايا الجسم لصنع بعض النسخ الصاعدة غير الضارة من الفيروس، التي تدرب جهاز المناعة ليعرف الفيروس الحقيقي.

تطوير التقنية منذ سنوات:

وأكدت “موديرنا” أنها “بدأت في تطوير تقنية الرنا الخاصة بها عام 2010، وقد ساعد ذلك الشركة على إنتاج لقاح مضاد لكوفيد-19 بسرعة بعد بدء الجائحة مطلع عام 2020”.

وأوضحت الشركة أنها “تعتقد أن لقاح منافسيها ينتهك براءات اختراع حصلت عليها موديرنا بين عامي 2010 و2016”.