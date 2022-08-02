أكد الخبير في الفلك والأحوال الجوية خالد الزعاق، أنه بقي أربعة أيام على موسم الكليبين، حيث إن يوم الأحد القادم هو أول أيامه.

آخر جمرة القيظ:

ولفت الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أن موسم الكليبين هو آخر جمرة القيظ ومدته 13 يومًا ويعقبه سهيل، وفيه تشتد الرياح الجنوبية الرطبة القادمة من بحر العرب فتنشط جهة الأشجار الجنوبية فتبدأ بالاخضرار في نهايته.

72 يومًا على الوسم:

وتابع أنه بقي 72 يومًا على الوسم وهبوب الرياح الجنوبية الجالبة للرطوبة خلال هذه الأيام مؤشر إيجابي للوسم واستمرار هبوبها خلال سهيل مبشر بالخير.

ونوه بأن الوسم يبدأ في يوم الأربعاء 16 ربيع الأول الموافق 12 أكتوبر المقبل.